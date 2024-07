Berlin (dpa/bb) – Bei einem Einsatz in Berlin-Friedrichshain ist ein Polizeiauto gegen einen Baum geprallt. Der Beamte am Steuer wurde bei dem Unfall in der Nacht leicht verletzt, wie die Polizei Berlin mitteilte. Demnach kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Nach Informationen vom «RBB» passierte der Unfall bei einer Verfolgungsjagd.