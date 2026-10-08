Berlin (dpa/bb) – Eine Fußgängerin ist in Berlin-Charlottenburg von einem zurücksetzenden Polizeiauto angefahren und verletzt worden. Die 61-Jährige stürzte am Mittwoch und verletzte sich an einer Hand und einem Bein, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde demnach zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Frau hinter dem Einsatzwagen die Straße überqueren, der zunächst noch stand. Dann fuhr das Auto rückwärts. Warum genau, war zunächst nicht bekannt.



