Gosen-Neu Zittau (dpa) – Nach dem tödlichen Angriff an einer Schule nahe Berlin hat die Polizei weitere Angaben zu den beiden Toten gemacht. Eines der Opfer soll demnach ein 30 Jahre alter Kita-Erzieher gewesen sein. Die Kita ist auf demselben Gelände wie eine Grund- und eine Oberschule. Zuvor war davon ausgegangen worden, dass es sich bei dem getöteten 30-Jährigen um den Hausmeister handelte. Die Polizei hatte das nicht bestätigt.

Bei der Gewalttat in Gosen-Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree waren am Donnerstag eine Frau und ein Mann getötet worden. Ein 19 Jahre alter Deutscher gilt als Tatverdächtiger, er wurde vorläufig festgenommen und ist in Polizeigewahrsam.





Bei der Frau soll es sich laut Medienberichten um die Ex-Freundin des Tatverdächtigen handeln. Die Polizei bestätigte eine Beziehungstat und das Alter der 18-Jährigen.

Der RBB schrieb, sie sei eine Schülerin – die Polizei hat das bislang nicht bestätigt.