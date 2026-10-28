Baruth/Mark (dpa) – Der Wildtier-Angriff in einem brandenburgischen Wildpark auf ein achtjähriges Mädchen ging von einem Wolf aus. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Nachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Das Kind kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Achtjährige hielt sich am Morgen mit zwei anderen Kindern und einer Mitarbeiterin in einem Tiergehege auf, als es von mindestens einem Wildtier angegriffen wurde, wie die Polizei zuvor mitteilte. «Die anderen Personen blieben äußerlich unversehrt», hieß es. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Angriff in dem Tierpark bei Baruth/Mark südlich von Berlin kommen konnte.



