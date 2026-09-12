Berlin (dpa/bb) – Nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Nacht auf Freitag in Berlin-Adlershof bittet das Landeskriminalamt um Mithilfe bei den Ermittlungen. Zeugen, die Freitagfrüh gegen 4.40 Uhr Verdächtiges im Bereich Dörpfeldstraße/Marktplatz Adlershof/Anna-Seghers-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen insgesamt 17 Schüsse gefallen und mehrere Personen und Fahrzeuge beteiligt gewesen sein, teilten die Ermittler mit. Wer Schüsse oder andere auffällige Geräusche gehört, Autos oder Menschen im unmittelbaren Umfeld beobachtet habe oder sonstige Angaben zum Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter 030 4664-911666 oder per E-Mail an LKA116-hinweis@polizei.berlin.de zu wenden.





Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass ein 20-Jähriger, der von mindestens einem Projektil getroffen worden war, ins Krankenhaus gekommen war.