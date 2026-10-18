Brandenburg/Havel (dpa/bb) – Eine Gruppe Jugendlicher hat in einem Park in Brandenburg an der Havel zwei Kinder mit einem Böller angegriffen. Vier Teenager hätten die beiden 12- und 13-Jährigen am späten Samstagabend im Humboldthain mit einem sogenannten Polenböller beworfen, teilte die Polizeidirektion West mit. Die beiden blieben unverletzt.

Die vier Jugendlichen seien unvermittelt aus einem Gebüsch hervorgekommen, hieß es. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die zwei Mädchen und zwei Jungen im Alter von etwa 16 Jahren bisher nicht gefunden werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.



