Berlin (dpa/bb) – Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Lankwitz Ende August hat die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Es werde nach Hinweisen gesucht, die zur Überführung der Täter sowie zur Wiedererlangung der Beute führten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Der Überfall hatte sich am 20. August auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Kaiser-Wilhelm-Straße ereignet. Die Täter stahlen Bargeld und Wertgegenstände, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Zur Schadenssumme wurden keine Angaben gemacht.

Der Transporter war von den Tätern mitgenommen, dann aber unweit des Tatortes an der S-Bahnunterführung des Edenkobener Weges zurückgelassen worden. Ob die Täter dabei bewaffnet waren, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Eine Mitarbeiterin des Transportunternehmens war mit einem Schock in ein Krankenhaus gekommen. Zu weiteren Verletzten lagen keine Informationen vor.



