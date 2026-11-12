Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei sucht nach einer hochschwangeren Frau und ihren beiden kleinen Kindern. Laut einer Mitteilung verließ die Frau am Mittwoch gegen 11.00 Uhr ihre Wohngruppe in der Wiltbergstraße in Berlin-Buch, seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Sie ist gemeinsam mit ihren ein und drei Jahre alten Söhnen unterwegs und hat einen cremefarbenen Kinderwagen mit Sportsitz dabei. Aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft sei die Frau, die nur Französisch spricht, dringend auf medizinische Hilfe angewiesen, so die Polizei. Hinweise auf eine Straftat gibt es demnach bisher nicht.

Die Polizei veröffentlichte Fotos der Frau und der beiden Kinder und bat die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in Berlin-Tiergarten an. Außerhalb der Bürodienstzeiten kann man sich auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache wenden.



