Potsdam (dpa/bb) – Mehrere junge Männer haben in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) für Aufregung gesorgt, weil sie hinter dem Rathaus ein Musikvideo drehten und dabei mit Sturmhauben vermummt und bewaffnet waren. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie die Gruppe in der Nacht zum Dienstag beobachtet hatten.

Die Polizisten fanden sechs Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren vor, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Gegenstand, den Zeugen als Sturmgewehr beschrieben, stellte sich als Softair-Waffe heraus, also eine Nachbildung einer echten Schusswaffe. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten auch ein großes Messer.





Die Polizei stellte das Softair-Gewehr und das Messer sicher und ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Minderjährigen in der Gruppe wurden ihren Angehörigen übergeben, die anderen erhielten laut Polizei einen Platzverweis. Zuvor hätten die Beamten ihnen klargemacht, wie gefährlich eine solch unangemeldete Aktion sei.