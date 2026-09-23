Halle (dpa) – Im Zuge von Ermittlungen wegen Verdachts auf unerlaubten Anbau und Handel mit Cannabis hat die Polizei Halle mehrere Objekte in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandburg durchsucht. Im Seegebiet Mansfelder Land entdeckten die Einsatzkräfte eine Indoor-Cannabisplantage mit rund 600 Pflanzen. Sie beschlagnahmten etwa 100 Kilogramm verkaufsfertige Blüten, wie die Polizei mitteilte. Der Verkaufswert wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Vier Männer im Alter von 26 bis 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Halle prüft derzeit, ob sie Haftanträge stellt. Gegen drei noch unbekannte Täter wird weiter ermittelt.



