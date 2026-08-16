Potsdam (dpa) – Mit einem T-Shirt der Polizei ist ein 17-Jähriger in der Nacht zum Samstag in Potsdam unterwegs gewesen – und hat sich Ärger eingehandelt. Echten Streifenbeamten im Nuthepark an der Babelsberger Straße fiel das Amtswappen auf. Das T-Shirt gehöre zur Uniform der Polizei Sachsen-Anhalt, teilte die Brandenburger Polizei mit.

Der Jugendliche erklärte, er habe das Kleidungsstück von einem Bekannten bekommen, der bei der Polizei arbeite. Weitertragen durfte er es trotzdem nicht: Die Beamten stellten das Shirt sicher. Den 17-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsanmaßung.



