Potsdam (dpa/bb) – Nach dem Fund von Halloween-Süßigkeiten mit Nadeln und anderen Metallteilen prüft auch die Polizei Brandenburg, ob Kinder die Naschereien möglicherweise selbst präpariert haben. «Das schließen wir nicht aus», sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam zu den noch andauernden Ermittlungen. «Das ist Bestandteil der Vernehmung der Kinder.»

In anderen Bundesländern hatte sich vereinzelt herausgestellt, dass Kinder Süßigkeiten selbst manipuliert haben sollen. Ein Mädchen aus Rheinland-Pfalz gab laut Polizei zu, die Manipulation von Süßigkeiten zuvor in einem TikTok-Video gesehen und nachgeahmt zu haben.





In Brandenburg sprach die Polizei von insgesamt sechs Fällen. So soll ein neunjähriges Mädchen in Cottbus einen kleinen Nagel in einem Kaubonbon bemerkt haben. An anderen Orten wurden Schrauben und Nadeln in Süßigkeiten gefunden.