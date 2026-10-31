Frankfurt (Oder) – 50 Meter Abstand auf der Autobahn? Etliche Lastwagen über 3,5 Tonnen halten das nicht ein und fahren zu dicht auf – laut Experten ein Unfallrisiko. Auf der vielbefahrenen Autobahn 12 Richtung Polen setzt die Polizeidirektion Ost in Frankfurt (Oder) auf wöchentliche Abstandskontrollen bei Lkw mit einer eigenen Drohne.

Eine zentrale Drohnen-Staffel in Brandenburg setzt zwar schon seit Jahren die Fluggeräte auch in der Verkehrsüberwachung ein. Es werde aber geprüft, ob der Einsatz landesweit auch über die Polizeidirektionen mit eigenen Drohnen ausgeweitet werde, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam.





Die Polizeidirektion Ost spricht von einem 2024 begonnenen Pilotprojekt, das bis April 2027 vorgesehen ist und dann evaluiert wird. Die Drohne sei flexibel einsetzbar, so lasse sich auch eine wöchentliche Kontrollfrequenz einhalten – vorausgesetzt, das Wetter spiele mit, sagte ein Sprecher. «Es lohnt sich aus unserer Sicht.»

Zahlen zu Abstandsverstößen konnte der Sprecher jedoch nicht nennen. Zuletzt war die Drohne zur Abstandskontrolle vor wenigen Tagen auf der A12 bei Frankfurt (Oder) im Einsatz.

Bei Abstandsverstößen wird laut Polizeisprecher ein Bußgeld von 108,50 Euro fällig. Ein zu geringer Abstand ist laut ADAC eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle auf Autobahnen. Per Drohne werden der Polizei zufolge auch Verstöße gegen das Überholverbot kontrolliert.