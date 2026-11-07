Potsdam (dpa/bb) – Die Polizei in Brandenburg will in der kommenden Woche verstärkt die Lichter an Autos und Fahrrädern im Verkehr kontrollieren. «Im Fokus steht dabei vor allem die Funktionsfähigkeit der Lichtanlagen an Fahrzeugen und Fahrrädern sowie die Sensibilisierung für eine gute Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer zum Beispiel durch helle, reflektierende Kleidung», hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Viele Menschen unterschätzten die Gefahr mangelnder Sichtbarkeit in den Herbst- und Wintermonaten.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Polizei in der Landeshauptstadt Potsdam verstärkt Fahrradfahrer im Blick. Am Landtag fingen mehrere Polizisten Radfahrer ohne Licht ab. «Wer im Straßenverkehr gut sichtbar ist, trägt zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei. Gerade in der dunklen Jahreszeit kann eine funktionierende Beleuchtung entscheidend sein», sagte ein Sprecher der Polizei. «Mit unseren Kontrollen wollen wir das Bewusstsein dafür schärfen und somit Verkehrsunfällen vorbeugen.»





Radfahrern und Fußgängern wird von der Polizei empfohlen, zusätzliche reflektierende Accessoires und helle Kleidung zu tragen. Insbesondere sind Eltern und Großeltern aufgefordert, einen stetigen Ausrüstungscheck der Fortbewegungsmittel ihrer Kinder beziehungsweise Enkel vorzunehmen.