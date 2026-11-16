Potsdam (dpa/bb) – Die Polizei in Potsdam hat bei einem Sondereinsatz gegen Jugendgewalt am Wochenende zwei Dutzend Menschen kontrolliert. Darunter seien auch polizeibekannte Jugendliche gewesen, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion West mit. Bei einem 15-Jährigen sei ein Cuttermesser gefunden worden. Ein 14-Jähriger habe eine E-Zigarette und eine geringe Menge Cannabis bei sich gehabt. Die Gegenstände seien sichergestellt worden.

Die Kontrollen liefen den Angaben zufolge im Potsdamer Stadtteil Schlaatz präventiv zur Bekämpfung der Jugend- und Gruppenkriminalität. Mit dabei waren Kräfte der Bereitschaftspolizei, des Diensthundewesens, der Revierpolizei sowie des Wach- und Wechseldienstes der Polizeiinspektion Potsdam.





Seit dem Jahr 2024 wurden nach Angaben von Innenminister Jan Redmann (CDU) vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig. In den vergangenen Wochen hatten sich Meldungen von Gewalttaten gehäuft.