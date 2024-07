Bützow/Berlin (dpa) – Drei Kinder aus Berlin sollen in einem Intercity der Deutschen Bahn in Mecklenburg-Vorpommern randaliert haben, wobei drei Erwachsene leichte Verletzungen erlitten. Wie Polizei und Bundespolizei am Freitag mitteilten, soll das Trio – zwei Jungen und ein Mädchen im Alter von jeweils 13 Jahren – zunächst im Zug weggelaufen sein, als der Schaffner die Fahrkarten kontrollieren wollte. Als der IC in den Bahnhof Bützow (Landkreis Rostock) einfuhr, hätten der Zugbegleiter, eine weitere Bahn-Mitarbeiterin und ein Zeuge die Kinder angehalten.

Kinder sollen Schaffner geschlagen haben

«Daraufhin schlugen und traten die Kinder auf die Bahnmitarbeiter und den weiteren Zeugen ein. Hierbei verletzten sich diese leicht», so die Polizei. Auch sollen die Kinder die Erwachsenen beschimpft und beleidigt haben. Die beiden Jungs öffneten dann die Notfallentriegelung der Zugtür, sprangen raus und warfen Steine auf den Zug, weil das Mädchen festgehalten wurde, wie es hieß. «Mehrere Steine trafen den Zug und das geöffnete Abteil eines Waggons. Daraufhin ließen die Zeugen von dem Mädchen ab und alle drei flohen gemeinsam in unbekannte Richtung.»

Die Zugbegleiter brachen ihren Dienst für den Tag ab. Der IC von Warnemünde nach Leipzig verspätete sich um fast eineinhalb Stunden.

Kinder polizeibekannt

Die Kinder wurden den Angaben zufolge am Abend in der Nähe des Bützower Bahnhofs gefasst und dem Jugendamt übergeben. Sie sollen in einem leerstehenden Gebäude gezündelt haben. Die Drei seien bereits polizeibekannt, hieß es.