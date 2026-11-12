Potsdam (dpa/bb) – Der Polizei Brandenburg sind bisher neun Fälle manipulierter Halloween-Süßigkeiten bekannt. In einem Fall stellte sich inzwischen heraus, dass ein Junge ein Bonbon selbst präpariert hatte.

Das Polizeipräsidium in Potsdam teilte auf Anfrage mit, dass sich eine Mutter aus Potsdam gemeldet habe. Sie habe angegeben, dass ihr Sohn die Manipulation vorgenommen habe. Es ging laut Polizei um einen abgebrochenen Zahnstocher in einem Kaubonbon.





Auch in anderen Bundesländern hatte sich mehrfach herausgestellt, dass Kinder Süßigkeiten manipuliert hatten. Vom Polizeipräsidium in Potsdam hieß es bereits am vergangenen Freitag, dass auch diese Möglichkeit geprüft werde und Bestandteil von Vernehmungen sei. Teils wurden Schrauben und Nägel in Süßigkeiten entdeckt.