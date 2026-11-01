Potsdam (dpa/bb) – Der Halloween-Abend ist in Brandenburg nach Angaben der Polizei weitgehend ohne ernste Zwischenfälle verlaufen. «Es war ein normales Fest mit vielen Kinder- und Jugendgruppen», sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Brandenburg. Er sprach von einzelnen Böllern. In Potsdam habe es eine Vielzahl privater Halloween-Feierlichkeiten gegeben, die überwiegend ohne Störungen verlaufen seien, teilte die Polizeiinspektion der Landeshauptstadt mit.

Anders als in Berlin blieben gewaltsame Proteste aus. In der Hauptstadt stoppte die Polizei am Samstagabend eine Demonstration vorzeitig. Die Behörde nannte als Grund unter anderem Steinwürfe auf Polizisten sowie das Abbrennen von Pyrotechnik.





Pfefferspray-Attacke am Vorabend von Halloween

In Potsdam kam es am Vorabend von Halloween im Zusammenhang mit einer Party zu einem Angriff mit Pfefferspray. Die Polizei sprach in einer Mitteilung von einer körperlichen Auseinandersetzung im Umfeld einer Halloweenparty in der Innenstadt am Freitagabend. Es werde geprüft, ob es einen Zusammenhang mit vorherigen Fällen von Jugendgewalt in Potsdam gebe, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion.

«Während des Konflikts wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch mindestens zwei namentlich bekannte Beschuldigte Reizgas versprüht», hieß es in der Mitteilung der Polizei. Zwei Geschädigte seien leicht verletzt worden, sagte der Sprecher.

Zum Alter der Verdächtigen und der Angegriffenen machte er auf Nachfrage keine Angaben. Auch zu den Hintergründen äußerte er sich nicht. Ein Strafverfahren sei eingeleitet worden wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. In Potsdam hatten zuletzt mehrere Angriffe von Jugendgruppen und Raubstraftaten zu Verunsicherung geführt.

Brennende Papiertonne und beschädigte Fahrzeuge

Im Landkreis Märkisch-Oderland sagte die Polizei zum Verlauf des Halloween-Abends, wegen Pyrotechnik seien vor allem Ruhestörungen gemeldet worden. In Fredersdorf in dem Landkreis wurden in der Halloween-Nacht rund 25 Fahrzeuge beschädigt – durch Lackkratzer wie die Polizei mitteilte. Ein direkter Zusammenhang mit Halloween lasse sich bislang nicht feststellen, meinte ein Sprecher der Polizei.

In der Uckermark setzten am Halloween-Abend unbekannte Personen eine 500 Liter fassende Papiertonne in Brand. In der Nähe seien drei Jugendliche beobachtet worden, hieß es. Ob sie damit in Verbindung stehen, müsse aber noch ermittelt werden.