Berlin (dpa/bb) – Am Lichtenberger Campus der Hochschule für Wirtschaft und Recht haben Polizisten mehrere «mutmaßliche Vorrichtungen zum Anbringen von versteckten Kameras» entdeckt. Das teilten die Beamten mit. Die Halterungen seien auf Damentoiletten entdeckt und von einer Zeugin gemeldet worden. Kameras wurden nicht gefunden. Die Polizei ermittelt nun.

Bereits vor einigen Monaten waren Kameras auf Damentoiletten auf dem Campus entdeckt worden. Die Hochschule erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich. Die Toiletten waren öffentlich zugänglich.





Toiletten öffentlich zugänglich

Wie der RBB berichtete, waren damals die Kameras mit Klettband unter Hygienebeutelspendern befestigt. Nach Informationen des Senders konnten die Kameras keine Bilder in Echtzeit senden. Um an Aufzeichnungen zu kommen, hätten die Kameras abgenommen werden müssen – der Polizeisprecher konnte dazu nichts sagen. Die Geräte würden kriminaltechnisch untersucht, sagte er. Dabei solle auch geprüft werden, ob Speicherkarten eingesetzt waren oder die Aufnahmen möglicherweise doch direkt online übertragen wurden.

Die Hochschule kündigte nach dem Bericht des RBB an, die Kontrollen aller WC- und Sanitärbereiche deutlich zu verstärken. Zudem sollen sämtliche Kontrollen und mögliche Auffälligkeiten lückenlos dokumentiert werden.