Berlin (dpa) – Im Fall der getöteten Lisa erhofft sich die Polizei durch Angaben zum möglichen Tatfahrzeug Hinweise darauf, wie die 13-Jährige von Berlin nach Brandenburg gelangte. Die Behörde veröffentlichte Fotos eines silberfarbener Citroën C5 Kombi mit einem polnischen Kennzeichen. Dieses Auto wurde in dem Ort Altglietzen im Nordosten Brandenburgs sichergestellt. In einem leerstehenden Haus dort war am Sonntag die Leiche von Lisa gefunden worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass das Auto im Zusammenhang mit der Tat genutzt wurde, wie es von der Polizei hieß. Der Wagen weist demnach mehrere sichtbare Karosserieschäden auf und ist mit schwarzen Stahlfelgen ohne Radkappen ausgestattet. Die hinteren Scheiben sind abgedunkelt.





Die Polizei fragt, wer das Auto in der Zeit vor dem 8. November in Berlin oder Brandenburg gesehen hat, insbesondere im Bereich Bad Freienwalde (Oder) und Altglietzen. Zudem interessiert die Ermittler, ob jemand Angaben dazu machen kann, wer das Fahrzeug nutzte in dieser Zeit. Auch sonstige Beobachtungen im Kontext mit dem Wagen interessieren die Ermittler.

Die Schülerin war Dienstag vor einer Woche in Berlin-Marzahn verschwunden. Die Polizei suchte schließlich mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs am Sonntag zu dem leerstehenden Haus in Brandenburg. Dort fanden Polizisten die Leiche des Mädchens. Der mutmaßliche Täter war lebensgefährlich verletzt. Er starb nach Angaben der Staatsanwaltschaft heute in einem Krankenhaus.