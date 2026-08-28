Berlin (dpa/bb) – Bei Durchsuchungen haben Polizisten in Berlin eine versteckt aufbewahrte Pistole, Patronen sowie eine Schreckschusswaffe gefunden. Zudem wurden Datenträger und zwei in einem Fahrzeug aufbewahrte, mit Schutzplatten verstärkte Westen sichergestellt, wie Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mitteilten. Im Einsatz waren Kräfte der Sondereinheit «Ferrum».

Durchsucht wurden am vergangenen Mittwoch vier Objekte in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen vier Beschuldigte im Alter von 19 bis 35 Jahren.





Neben der im November 2025 gegründeten Sondereinheit «Ferrum» (lateinisch für «Eisen») war auch die von der Staatsanwaltschaft gegründete spezielle Ermittlungsgruppe «Telum» (lateinisch für «Angriffswaffe») an den Ermittlungen beteiligt. Beide gehen gegen Gewaltkriminalität mit Schusswaffen vor.