Hönow (dpa/bb) – Zwei Einbrecher sind in einem leerstehenden Haus in Hönow nahe Berlin festgenommen worden. Sie hatten laut der Polizei zuvor ein Fenster aufgehebelt und so das Gebäude betreten. Ein Zeuge hatte demnach «zwei Gestalten» beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten fanden auch den Rucksack der beiden Einbrecher, in dem sich Einbruchswerkzeug befand. Einer der beiden Männer war der Polizei bereits bekannt.

An weiteren Taten beteiligt?

Neben diesem Einbruch untersucht die Polizei eigenen Angaben zufolge zudem, ob die beiden Männer im Alter von 21 und 39 Jahren auch an zwei weiteren Taten beteiligt waren. Ebenfalls in Hönow (Landkreis Märkisch-Oderland) waren eine knappe halbe Stunde zuvor zwei Männer von einer Alarmanlage von einem Grundstück vertrieben worden, heißt es von der Polizei weiter.





Bereits am Montagabend hatten mutmaßliche Einbrecher zudem versucht, in Dahlwitz-Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) über ein Fenster in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Der mutmaßliche Einbruch scheiterte zwar, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.