Berlin (dpa/bb) – Die Evakuierung in Berlin-Neukölln ist nach Angaben der Polizei abgeschlossen – damit kann die 100-Kilogramm-Bombe entschärft werden. «Hier sind keine weiteren Personen mehr im 500-Meter-Sperrkreis», sagte Polizeisprecher Florian Nath der Deutschen Presse-Agentur. «Der gesamte Radius ist jetzt frei von Personen.»

Die Polizei ließ aber offen, wie lange die Entschärfung dauern wird. Sobald es grünes Licht von den beteiligten Behörden – darunter auch der Flugsicherung – gebe, beginne der Kampfmittelräumdienst mit der Arbeit. Offen sei, ob es schnell gehe oder ob sich die Entschärfung bis in die Nacht hinziehe. «Wir dürfen hier echt kein Risiko eingehen.»





Die Evakuierung habe verhältnismäßig lange gedauert, weil es mehrere Pflegeeinrichtungen im Sperrkreis gebe. Manche pflegebedürftige Menschen hätten nur über einen Krankentransport herausgebracht werden können. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war im Neuköllner Schifffahrtskanal gefunden worden.