Berlin (dpa/bb) – Nach einem rassistischen Vorfall in Neukölln ermittelt der Staatsschutz der Berliner Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein Mann am Samstag im Volkspark Hasenheide drei Frauen im Alter von 23, 24 und 27 Jahren wegen ihrer Hautfarbe rassistisch beleidigt haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 37-Jährigen nach einer Suchaktion nahe dem Sommerbad Neukölln fest und brachten ihn zu einer Polizeidienststelle. Er wurde später wieder entlassen, gegen ihn wurde aber ein Strafverfahren eingeleitet.