Berlin (dpa/bb) – Der Staatsschutz der Berliner Polizei ermittelt nach einem mutmaßlich antisemitischen Vorfall in Pankow. Laut einer Mitteilung besteht der Verdacht der Sachbeschädigung am Eingang einer Bibliothek in der Berliner Straße, dem ehemaligen Jüdischen Waisenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag mit einer zerbrochenen Bierflasche die Plexiglasscheibe einer Informationstafel zerkratzt und sich dabei antisemitisch geäußert haben. Eine Besucherin habe dann eine Mitarbeiterin der Bibliothek über den Vorfall informiert. Laut Polizei wurde einen Tag danach Anzeige erstattet.