Berlin (dpa/bb) – Unmittelbar nach zwei Einbrüchen haben Polizisten drei Tatverdächtige auf einem Parkplatz in Berlin-Buckow entdeckt und festgenommen. Dort fanden die Beamten einer Polizeimitteilung zufolge am Mittwochmittag auch einen Mietwagen, in dem sich die mutmaßliche Beute und diverses Einbruchswerkzeug befunden haben.

Die mutmaßlichen Einbrecher waren demnach am Mittwochvormittag hintereinander in zwei Wohnungen in der Berliner Gropiusstadt eingedrungen. Zum Diebesgut gehörten unter anderem Schmuck, Münzen, diverse Schuhe und eine Handtasche von Designermarken sowie ein unterer dreistelliger Betrag an Bargeld, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Die drei Tatverdächtigen seien am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Die Bewohner seien zum Zeitpunkt der Einbrüche nicht in ihren Wohnungen gewesen, hieß es von der Polizei weiter.



