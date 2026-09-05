Berlin (dpa/bb) – Ein Sicherheitsmitarbeiter eines Nachtclubs in Berlin-Mitte soll einen Mann am frühen Morgen mit einer Schusswaffe bedroht und beraubt haben. Der Sicherheitsmann soll ihn und seine gleichaltrige Begleitung zunächst gewaltsam zu einem Fahrstuhl gebracht haben, wie die Polizei mitteilte.

Der 22-Jährige habe den Mitarbeiter im Fahrstuhl gefragt, warum die zwei den Club an der Alexanderstraße verlassen sollen. Statt zu antworten, soll der 33-Jährige ihm eine Schusswaffe an die Stirn gehalten und mit dem Tod gedroht haben, falls sie nicht gehen. Danach soll der Sicherheitsmann ihm den Angaben zufolge noch eine Zigarettenschachtel aus der Jacke gestohlen haben. Anschließend soll er beide Gäste erneut des Ortes verwiesen haben.





Die alarmierte Polizei durchsuchte den Club, konnte aber die Schusswaffe nicht finden. Die Beamten nahmen die Personalien des Verdächtigen auf. Niemand wurde verletzt.