Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat bei einem 28-jährigen Mann mehrere scharfe Schusswaffen samt Munition gefunden und beschlagnahmt. Dabei handelte es sich um zwei Gewehre und sechs Pistolen sowie diverse Magazine mit Patronen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden Handys, Datenträger und eine größere Menge Bargeld sichergestellt. Die Polizei nahm den Mann wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes fest.

Am Morgen hatte die Polizei Gewerberäume in Spandau sowie zwei Wohnungen in Spandau und Prenzlauer Berg durchsucht. Es bestand der Verdacht auf Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffengesetz. Zuvor hatte das Landeskriminalamt (LKA) aufwendig ermittelt.



