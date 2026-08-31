Berlin (dpa/bb) – Während Ermittlungen wegen Schüssen und Erpressungen türkischer Ladeninhaber in Berlin hat die Polizei bei einer mutmaßlichen Bande Vermögen in Höhe von etwa einer halben Million Euro beschlagnahmt. Sichergestellt wurden Autos, Bargeld und auch Edelmetalle wie Gold, wie die Polizei mitteilte. Der Wert liege ungefähr im mittleren sechsstelligen Bereich.

Zuletzt wurde in diesem Ermittlungsverfahren Ende Juli ein 42-jähriger mutmaßlicher Täter in Hamm (Nordrhein-Westfalen) verhaftet. Er soll in Berlin Geschäftsleute erpresst und als Drohung Schüsse abgefeuert haben. Seit Februar 2026 ermittelt die spezielle Ermittlungseinheit «Ferrum» (Eisen) gegen diese mutmaßliche Bande wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im Mai gab es umfangreiche Durchsuchungen.



