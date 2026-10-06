Jeddeloh II (dpa) – Der nächste Pokal-Gegner von Hertha BSC hat sich von seinem Trainer getrennt. Fünf Wochen nach der 5:2-Sensation gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim gab der Fußball-Regionalligist SSV Jeddeloh II die Freistellung von Kristian Arambasic bekannt. Die Nachfolge sei noch offen, hieß es in einer Mitteilung der Niedersachsen. Interimsweise werde der Sportliche Leiter Olaf Blanke die Mannschaft betreuen.

Jeddeloh II steht in der Regionalliga Nord nach zwölf Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die heftige 2:7-Niederlage bei Drochtersen/Assel am vergangenen Wochenende gab letztendlich den Ausschlag zum Trainerwechsel. Die Mannschaft hat bisher nur drei Partien gewonnen. Von den neun Spielen seit dem Erfolg im DFB-Pokal gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim hat die Mannschaft sechs verloren. Das Duell mit Hertha BSC ist am 28. Oktober.



