Berlin (dpa/bb) – Nach Ludwigsburg heißt für die Berlin Volleys auch wieder vor Ludwigsburg. Denn nach dem deutlichen 3:0-Heimsieg am Samstagabend in der Volleyball-Bundesliga folgt schon am Mittwoch ein Wiedersehen im DVV-Pokal – dieses Mal in Ludwigsburg (19.30 Uhr/Dyn). «Das wird ein komplett anderes Spiel werden, viel intensiver. Und für uns wird das ein sehr wichtiges Spiel werden, denn wir wollen alle nationalen Titel», sagte Trainer Andrea Anastasi.

Volleys wollen ins Pokalfinale

Der Pokal spielt für die Berliner in dieser Saison eine besondere Rolle. Denn zuletzt war für den Serienmeister schon im Halbfinale Endstation. Geschäftsführer Kaweh Niroomand hatte schon zu Saisonbeginn angekündigt, dass die beste Mannschaft Deutschlands auch in das Finale in der Kölner Lanxess Arena gehöre. Das ist das Berliner Selbstverständnis.





«Wenn wir beständig bleiben, sind wir das beste Team der Liga. Was nicht heißt, dass wir auch gegen jedes Team stolpern können», sagte Libero Erik Shoji.

Deshalb wollen sie trotz des souveränen Erfolgs im Viertelfinale in Ludwigsburg wachsam sein. Denn dort erwarten die Volleys eine ganz andere Partie. «Das wird ein komplett anderes Spiel. Allein schon, weil die Arena dort viel kleiner ist und es eine andere Atmosphäre geben wird», sagte Anastasi. Und sie werden «sicherlich zu Hause besser sein und mehr kämpfen», ergänzte Shoji.

Volleys haben Playoff-Platzierung im Kopf

Und für den 37-Jährigen kommt die Rolle des Gejagten noch hinzu. «Die Gegner sind gegen uns besonders motiviert, weil wir das Hauptziel in der Liga sind. Und wenn der Gegner an sein Limit kommt, müssen wir dafür bereit sein», sagte er.

Bisher gelang dies den immer noch ungeschlagenen Volleys in jedem Spiel. Für den Volleys-Trainer ist dies besonders wichtig, denn jede Partie und jeder Satz zähle. «Weil oben an der Spitze alle dicht beieinander sind. Und wir liegen auch nur einen Punkt vor Düren. Das ist nichts», sagte er. Deshalb sei es besonders wichtig, «als Erster in die Playoffs zu gehen».