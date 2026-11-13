Berlin/Schwerin (dpa) – Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die Bundesregierung aufgefordert, den Planungsbeginn für den Ausbau der Vorpommern-Magistrale noch im Haushaltsjahr 2027 auf den Weg zu bringen. Dazu solle die Regierung auch die erforderliche Finanzierungsvereinbarung mit dem Deutsche-Bahn-Tochterunternehmen DB InfraGo AG abschließen, heißt es in einem am Donnerstag getroffenen Beschluss des Haushaltsausschusses, der der dpa vorliegt.

Die Bahnstrecke Berlin – Greifswald – Stralsund – Sassnitz soll auf Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde ertüchtigt werden, wodurch Fahrzeiten deutlich verkürzt würden. Für den Start der Planung werden zunächst rund 7 Millionen Euro benötigt. Ein konkreter Betrag wurde in dem Beschluss aber nicht genannt.





Blank: Streckenausbau enorm wichtig

Der Bund habe die Umsetzung der Magistrale im Zusammenhang mit der Errichtung des LNG-Terminals in Sassnitz-Mukran auf Rügen zugesagt, erinnerte der Ausschuss in dem Beschluss. Die Magistrale, die Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verbindet, sei von großer infrastruktureller Bedeutung.

Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Wolfgang Blank (parteilos) sprach von einer «richtig guten Nachricht» für Vorpommern und ganz Mecklenburg-Vorpommern. «Wir haben uns auf vielen Ebenen und mit großem Nachdruck seit langem für den Ausbau der Vorpommern-Magistrale eingesetzt», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Ausbau der Strecke werde ein enorm wichtiger Schritt zur Stärkung der Wirtschaft und des Tourismus in der gesamten Region. «Jetzt muss der Bund zügig die Finanzierungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn abschließen, damit der Einstieg in die Planungen sehr zeitnah erfolgen kann», betonte der Minister.

Der Ausbau der Vorpommern-Magistrale ist früheren Angaben zufolge mit etwa 500 Millionen Euro veranschlagt.