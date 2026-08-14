Krämerforst (dpa/bb) – Während die Fahrer schlafen, machen sich Unbekannte an ihren Lastwagen zu schaffen: Auf Rast- und Autohöfen in Brandenburg suchten sogenannte Planenschlitzer nach wertvoller Ladung. Auf dem Parkplatz Krämerforst an der A10 nördlich von Berlin (Kreis Oberhavel) stahlen Unbekannte in der Nacht aus zwei abgestellten ukrainischen Sattelaufliegern zwei Paletten mit Schuhen, wie die Polizei mitteilte.

Am Mittwochmorgen stellte ein Lkw-Fahrer am Autohof Linthe im Kreis Potsdam-Mittelmark fest, dass Unbekannte in der Nacht die Plane beschädigt und die Ladefläche durchsucht hatten. Ob sie was gestohlen haben, war zunächst unklar. Auch Diesel wird immer wieder abgezapft, wenn Lkw-Fahrer ihre Ruhezeiten einlegen und schlafen.



