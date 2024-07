Berlin (dpa) – Pizzabacken kann man lernen. Am Wochenende bieten echte Pizzaioli beim True Italian Pizza Street Festival im Park am Gleisdreieck in Berlin wieder Unterricht in der hohen Kunst der Zubereitung von Italiens Nationalgericht an. In den vom Verband «Scuola Italiana Pizzaioli» organisierten «Masterclasses» können Interessierte selbst Hand an den Teig legen.

Außerdem bieten wieder 15 der besten Pizzabäcker der Hauptstadt Kostproben ihres Könnens: Von neapolitanischer Pizza über zeitgenössische oder frittierte Pizza, bis hin zu Pinsa Romana, veganen Rezepte und glutenfreiem Teig ist alles dabei. Auch die Klassiker fehlen nicht: Alle Pizzerien werden sowohl die Margherita (zum Festpreis von 9 Euro) als auch die Marinara (8 Euro) anbieten. Organisiert wird das Ganze vom Projekt «True Italian» («Echt Italienisch»), das die Tradition der echten italienischen Küche im Ausland fördert.