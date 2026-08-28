Berlin (dpa/bb) – Am Wochenende findet in Berlin das Pistachio Street Food Festival im Park am Gleisdreieck statt. An den Essensständen im Jules B-Part werden diverse Variationen der Pistazie kredenzt, zum Beispiel als Guacamole, als Füllung in Weinblättern oder als Komponente im Eisbecher. Der Eintritt kostet 5 Euro. Organisiert wird das Festival vom Berliner Projekt «True Italian». Wer sich nicht nur hungertechnisch, sondern auch mental vorbereiten möchte, kann sich mit diesen fünf Fakten schon einmal einstimmen.

Fakt 1: Der Pistazien-Markt in Deutschland boomt





Pistazienprodukte haben in Deutschland einen enormen Aufschwung erlebt: 2021 lag der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel bei rund 170 Millionen Euro. 2025 waren es bereits rund 374 Millionen Euro, wie aus Daten des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Das entspricht einem Plus von 120 Prozent. Allein gegenüber dem Vorjahr legte der Umsatz 2025 um 48 Prozent zu. Zum Vergleich: Der gesamte Markt für Alltagsprodukte, die schnell gekauft werden, wuchs im selben Zeitraum um 3,2 Prozent.

Der enorme Aufschwung ist nicht zuletzt dem Hype um die Dubai-Schokolade zu verdanken, die Ende 2024 viral ging. Auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gab es sogar eine Dubai-Bratwurst. Aber auch andere süße Produkte mit Pistazie sind beliebt. Neben dem Klassiker Pistazien-Eis findet man an vielen Ecken Berlins Croissants mit Pistaziencreme oder Pistazien-Latte.

Fakt 2: Der Mitläufer-Effekt

Alle wollten 2024 Dubai-Schokolade probieren. Influencer veröffentlichten Taste-Tests, andere zeigten, wie man die teure Schokolade selbst herstellen kann. Nach einem kurzen Hype sprach bald niemand mehr darüber. Forscher des Instituts für Generationenforschung sahen in dem Rummel ein Beispiel für die Kurzlebigkeit von Trends, die durch Social Media beschleunigt werden. An Dubai-Schokolade zeige sich, wie durch Plattformen und psychologische Effekte wie den Mitläufer-Effekt Trends angefeuert würden. Der Mitläufer-Effekt besagt, dass Menschen etwas bevorzugen, weil es bereits viele andere tun. Eine Studie des Instituts zeigte, dass besonders jüngere Generationen von der Kombination aus Luxus-Image und viralem Trend angesprochen werden.

Fakt 3: Mehr als jeder zweite Haushalt kauft Pistazienprodukte

Laut der repräsentativen YouGov-Umfrage kaufte 2025 mehr als jeder zweite Haushalt in Deutschland (53 Prozent) mindestens ein Pistazienprodukt. Vor allem Nüsse, Tafelschokolade, Eis, Milchgetränken und Fertigdesserts wurden gekauft. Pistazien-Note gibt es auch in Duschbädern, Shampoos oder Weichspülern.

Fakt 4: Pistazien sind gesund

Laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZFE) enthält die Pistazie reichlich wertvolle ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E, B-Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium und Magnesium. Außerdem ist sie reich an Proteinen, Ballaststoffen und Antioxidantien.

Fakt 5: Qualität erkennt man an der Farbe und der Schale

Nicht alle Pistazien sind gleich. Je nach Sorte sind sie gelblich bis grün gefärbt. Dunkelgrüne Kerne haben die höchste Qualität, wie das BZFE informiert. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist demnach die Schale. Fast alle Schalen sollten an der Naht aufgesprungen und leicht zu entfernen sein. Bei der Lagerung gilt: kühl, luftdicht und trocken – sonst drohen Schimmel oder Ranzigkeit.