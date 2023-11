Potsdam (dpa) – Drei kleine Parteien haben sich am Samstag zu einer Listenvereinigung für die Landtagswahl 2024 in Brandenburg zusammengeschlossen. Zu dem Bündnis «Plus Brandenburg» gehörten die Piratenpartei sowie die Parteien ÖDP und Volt, erklärte ein Sprecher der Vereinigung am Samstag. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2019 waren die Piratenpartei und die ÖDP deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Volt hatte nicht teilgenommen. Die Aufstellung der Listen soll nach Angaben der Vereinigung bis zum Sonntag dauern.

Dieser Schulterschluss ermögliche es den Parteien, «ihre Ressourcen und ihre starke Stimme für die Menschen in Brandenburg zu vereinen», führte der Sprecher in einer Mitteilung aus. Man wolle gemeinsam eine regierungsfähige Politik machen, die auf den «Werten von Transparenz, Umwelt-, Tier- und Naturschutz, Bürgerbeteiligung sowie sozialer Gerechtigkeit» basiere.