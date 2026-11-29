Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Zahlreiche Fördermittel für den Pakt für Pflege in Brandenburg sind im vergangenen Jahr von Kreisen, Städten und Gemeinden nicht genutzt worden. Vom Förderhöchstbetrag für Landkreise und kreisfreie Städte sowie für Gemeinden in Höhe von rund 11,7 Millionen Euro seien im vergangenen Jahr rund 6,98 Millionen Euro abgerufen worden. Das geht aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Antwort der AfD-Abgeordneten Daniela Oeynhausen hervor. Damit wurden rund 60 Prozent nicht verwendet.

Der Pakt für Pflege will pflegende Angehörige entlasten, altersgerechte Sozialräume lokal unterstützen und für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege sorgen. Die Stadt Brandenburg an der Havel sowie die Landkreise Elbe-Elster, Märkisch-Oderland und Oberspreewald-Lausitz stellten laut Ministerium 2025 keinen Förderantrag.





Die einzige Stadt, die den Förderhöchstbetrag von 150.000 Euro ausschöpfte, war demnach Frankfurt (Oder). Nicht benötigte Mittel wurden insgesamt unter anderem für die globale Minderausgabe – eine pauschale Einsparvorgabe -, für kommunale Familienzentren und Projekte verwendet.

Förderung auf zwei Ebenen

Das Land fördert die Pflege auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte, indem Vernetzung, Koordinierung und Weiterentwicklung der Versorgung unterstützt wird, teilte das Gesundheitsministerium mit. Jeder Kreis und jede kreisfreie Stadt erhält eine Förderung von bis zu 180.000 Euro im Jahr.

Auf der Ebene der kreisangehörigen Gemeinden geht es um die Unterstützung im Umfeld der Pflege. Jede Kommune bekommt demnach ein Budget zur eigenen Entscheidung mit jährlich etwa 9 Millionen Euro – etwa für «Kümmerer» oder «Pflegelotsen».

AfD kritisiert «Beratungsindustrie»

Die AfD-Abgeordnete Oeynhausen kritisierte neben dem mangelnden Abruf auch die Verwendung der Mittel. «Statt konkreter Hilfen für Betroffene fließen Millionen in eine regelrechte Beratungsindustrie», sagte sie.

Das Ministerium verteidigte das Vorgehen. Das Ziel sei es, dass die Kommunen und die dortigen Akteure wie etwa Kirchengemeinden geeignete Strukturen zur Unterstützung der häuslichen Pflege ausgestalteten. «Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn die jeweils in den Kommunen Verantwortlichen eigenständig entscheiden können, welche Art der Unterstützung sie für vordringlich halten.»