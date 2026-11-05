Wolfsburg (dpa) – Trainer Tobias Strobl will der emotionalen Rückkehr von Wolfsburgs Top-Scorer Fabian Reese zu Hertha BSC und der voraussichtlich feindseligen Stimmung der Berliner Fans gegen ihn nicht zu hoch hängen. «Darüber haben wir jetzt nicht mehr explizit irgendwie geredet», sagte der Coach vor der Zweitliga-Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Nitro und Sky). «Du brauchst es jetzt nicht noch mal irgendwie aufmachen, und Fabi gibt mir nicht das Gefühl, dass er da jetzt noch mal ein Gespräch mit irgendjemandem braucht.»

Auf die Frage, wie es Reese schaffen werde, mit den Pfiffen umzugehen, sagte Strobl, dass er sich das nicht vorstellen könne. Der VfL-Coach zog zudem einen kuriosen Vergleich. Dort, wo er herkomme, seien an Halloween in Süßigkeiten Nägel oder Schrauben gewesen. Das habe er sich auch nicht vorstellen können, betonte Strobl. In mehreren Bundesländern ermittelt die Polizei wegen manipulierter Süßigkeiten.





«Das ist so fernab von meiner Wertvorstellung, dass ich mich da nicht hineinversetzen will. Ich will mich nicht reinversetzen, dass ich einer wäre, der pfeift. Ich will mich aber auch nicht hineinversetzen, wie sich dann der Fabi vielleicht fühlt», sagte Strobl – genauso bei seinem genannten Beispiel. «Es gibt Momente im Leben, die musst du nicht verstehen. Und deswegen kann ich dazu eigentlich nichts sagen, wie er sich fühlen wird.»

Reese war Publikumsliebling bei Hertha

Reese hatte drei Jahre für Hertha gespielt. Der Wechsel des einstigen Publikumslieblings im Sommer hatte bei vielen Fans der Berliner für großen Ärger gesorgt. Den 28-Jährigen erwarten voraussichtlich viele Pfiffe von den Rängen. «Fabi Resse wird spielen, so offen kann ich sein», sagte Strobl.

Bei dem Topspiel des souveränen Tabellenersten Hertha BSC und dem Tabellendritten aus Wolfsburg wird insgesamt eine packende Atmosphäre erwartet. 5.000 Wolfsburger Fans begleiten das Team in die Hauptstadt ins Olympiastadion. Das seien Momente, wovon viele seiner Spieler als Kind geträumt hätten, sich in so einem Stadion gegen so einen Gegner messen zu dürfen, sagte Strobl.