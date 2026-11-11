Berlin/Bad Freienwald (dpa) – «In Altglietzen ist nichts mehr so, wie es mal war.» Auch Tage nach dem Fund der getöteten 13 Jahre alten Lisa stehe der Ort im Nordosten Brandenburgs unter Schock, berichtet Johannes Eichhorn. Er ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Altglietzen-Oderberg, rund 50 Kilometer entfernt von der Berliner Stadtgrenze. «Niemand im Dorf hätte damit gerechnet, dass ein Haus hier zum Tatort so eines schrecklichen Verbrechens wird.» Es habe den Bewohnerinnen und Bewohner den Boden unter den Füßen weggezogen.

Der Platz an der Kirche sei zum zentralen Trauerort von Altglietzen geworden. «Hier kann jeder zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkommen und Lisa gedenken.» Eichhorn will auch in seinem Gottesdienst am Sonntag den Schock im Ort und die Trauer um das 13-jährige Mädchen aufgreifen.





Getötete Lisa in einem leerstehenden Haus gefunden

In dem Ortsteil von Bad Freienwalde war am Sonntag die getötete Lisa aus Berlin in einem leerstehenden Haus gefunden worden war, es liegt an einer Durchfahrtsstraße in Richtung Polen. Der mutmaßliche Täter war hier schwer verletzt gefasst worden und ist inzwischen gestorben.

Eichhorn berichtet aber auch von vielen Anfeindungen beispielsweise im Internet, die sich gegen die Bevölkerung in der Gemeinde richten. Der Ort werde als Ort mit mangelnder Zivilcourage abgestempelt. Es wiederholten sich die Vorwürfe, dass Menschen nicht auf angebliche Hilferufe reagiert hätten. Der Staatsanwaltschaft liegen keine Hinweise auf solche Rufe vor.