Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Musiker Peter Fox solidarisiert sich mit Pflegekräften in Berlin. Der Musiker («Haus am See») trat bei einer Kundgebung von Beschäftigten der Berliner Charité auf, die eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen fordern.

Fox sagte, wenn es eine wohlhabende Gesellschaft wie Deutschland nicht schaffe, Pflegekräfte besser zu bezahlen, dann müsse man über die Art des Wirtschaftens nachdenken.





Am Donnerstag waren die Beschäftigten der Charité in einen zweitägigen Warnstreik getreten, nachdem sie Anfang September schon einmal ihre Arbeit niedergelegt hatten. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich zahlreiche Beschäftigte am Streik.