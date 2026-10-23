Berlin (dpa) – Die Berliner Polizei hat ein Personenschutz-Kommando aufgelöst, das bei der US-Botschaft in Berlin eingesetzt war. Es wurden dienstrechtliche Maßnahmen eingeleitet, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über den Fall berichtet.

Dem Bericht zufolge sollen die deutschen Personenschützer während ihres Dienstes in der US-Botschaft Alkohol getrunken haben. Von der US-Botschaft gab es dazu auf Anfrage zunächst keine offizielle Stellungnahme.



