Spremberg (dpa/bb) – Bei einem Polizeieinsatz in Spremberg (Landkreis Spree-Neiße) ist eine Person von Einsatzkräften angeschossen und verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag auf Nachfrage mit. Zuvor hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet.

Nach Polizeiangaben waren die Einsatzkräfte am Sonntagabend wegen einer Bedrohungslage gerufen worden. Worum es dabei genau ging, teilte die Polizei nicht mit. Während des Einsatzes habe ein Polizist mehrere Schüsse abgegeben. Dabei sei eine Person verletzt worden, es habe jedoch keine Lebensgefahr bestanden. Die angeschossene Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden.





In dem Fall hat nun die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.