Berlin (dpa/bb) – Nach jahrelanger Sanierung soll ein Teil des Berliner Pergamonmuseums im Sommer wieder öffnen. Der Ticketvorverkauf dafür beginnt am 1. Dezember, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) ankündigte. Die Teilwiedereröffnung ist für den 4. Juni 2027 geplant.

Wer zu den ersten Besucherinnen und Besuchern gehören wolle, könne sich jetzt ein Zeitfensterticket sichern, schrieb die Stiftung. «Niemand sollte sich diese Sensation entgehen lassen», teilte Präsidentin Marion Ackermann mit.





Was die Tickets kosten werden

Der reguläre Eintritt soll 24 Euro kosten, ermäßigt 12 Euro. Ein Ticket für die gesamte Museumsinsel soll dann 28 Euro kosten, derzeit sind es 24 Euro. Für Kinder und Jugendliche gelte wie bisher ein kostenfreier Eintritt.

Das Pergamonmuseum gehört zu den bedeutendsten Museen der Welt. Seit Herbst 2023 ist das Haus wegen Sanierung komplett geschlossen. Saniert wird in zwei großen Abschnitten. Der erste Teil mit dem Altarraum und etwa dem Museum für Islamische Kunst kehrt nun zurück.

Bis das Museum wieder vollständig öffnet, werden aber noch Jahre vergehen. Der Südflügel bleibt noch mehr als ein Jahrzehnt geschlossen. Dort ist zum Beispiel das Ischtar-Tor mit der babylonischen Prozessionsstraße untergebracht. Vollständig öffnen soll das Museum dann 2037.