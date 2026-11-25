Berlin (dpa/bb) – Nach dem Tod einer Patientin soll ein Arzt aus Berlin-Pankow vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft dem 46-Jährigen fahrlässige Tötung durch Unterlassung vor und hat Anklage erhoben, wie ein Behördensprecher mitteilte. Wann es zum Prozess kommt, ist noch unklar.

Die Anklage wirft dem Mediziner vor, seine Patientin mangelhaft betreut zu haben, nachdem er ihr eine Spritze gegeben hatte. Die 64 Jahre alte Frau war demnach bei ihm wegen chronischer Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule in Behandlung. Am 31. Januar 2024 kam sie dann nach den Ermittlungen zum Arzt und bekam ein Medikament zur örtlichen Betäubung gespritzt. Die Patientin soll danach von einem Wärmegefühl im rechten Arm berichtet haben.





Gleichwohl soll der Arzt die Frau alleine im Behandlungszimmer zurückgelassen haben. Das entspreche laut Anklage nicht den anerkannten Standards. Demnach sollen Patienten nach einer derartigen Spritze mindestens 20 Minuten kontinuierlich überwacht werden.

Laut Staatsanwaltschaft wurde die Patientin etwa zehn Minuten nach der Spritze bewusstlos im Behandlungszimmer aufgefunden und musste reanimiert werden. Rund zwei Wochen später starb die Frau in einem Krankenhaus.