Berlin (dpa/bb) – Unbekannte Täter haben ein Parteibüro der Linken in Berlin-Pankow mit einem Hakenkreuz und SS-Runen beschmiert. Die Täter schmierten auf die Scheiben des Büros unter anderem auch die Zahl 88, die unter Rechten ein Code für «Heil Hitler» sein kann, wie die Polizei mitteilte.

Die Sachbeschädigung wurde den Angaben zufolge am Mittwoch angezeigt. Wann das Büro beschmiert wurde, war zunächst nicht klar. Eine Beseitigung wurde veranlasst. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.



