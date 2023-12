Berlin (dpa/bb) – Ein Paar ist vor einem Wohnhaus in Berlin-Prenzlauer Berg von einem vermutlich obdachlosen Mann attackiert und verletzt worden. Ein 69-Jähriger und seine 65-jährige Partnerin wollten in der Nacht zum Donnerstag das Haus in der Wörther Straße betreten und schoben dafür einen Einkaufswagen vor dem Eingang beiseite, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer – laut Polizei aus dem Obdachlosen-Milieu – soll daraufhin aus dem Haus getreten sein und unvermittelt auf den 69-Jährigen eingeschlagen haben.

Der Mann ging zu Boden, der Angreifer soll mehrfach gegen seinen Kopf getreten haben. Die 65-Jährige gab an, von dem Verdächtigen an den Haaren gegriffen und die Treppe hinuntergestoßen worden zu sein.

Der 42-jährige Angreifer entfernte sich mit dem Einkaufswagen, wurde jedoch in der Nähe ausfindig gemacht. Er wurde festgenommen. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stand, wurde ihm Blut abgenommen. Der 69-Jährige erlitt eine Kopfverletzung, er und seine Frau wurden in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.