Berlin (dpa/bb) – Im Audimax und im Kinosaal der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) finden ab heute wieder Lehrveranstaltungen statt. Nach der Sanierung des Ostflügels des HU-Hauptgebäudes stehen die beiden größten Hörsäle wieder zur Verfügung, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen mitteilte.

Der Audimax hat 600 Sitzplätze, der Kinosaal 450. Beide sind mit moderner Medientechnik ausgestattet, heißt es von der Senatsverwaltung. Auch das Menzel-Dach über dem Audimax wurde saniert. Das Hörsaalzelt, in dem Lehrveranstaltungen während der Bauphase stattfanden, soll Anfang November abgebaut werden.





Die Baumaßnahmen waren umfassend: Die Gebäudehülle wurde instand gesetzt, der Brandschutz ertüchtigt, der Gebäudeteil energetisch saniert und es gab Umbaumaßnahmen an Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Elektroanlagen. Wegen der umfangreichen Maßnahmen und der alten Bausubstanz habe es lange gedauert, hieß es. Die Gesamtkosten für Sanierung und Instandsetzung beliefen sich auf rund 86 Millionen Euro.