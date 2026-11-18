Erfurt/Berlin (dpa) – Wie stellt sich die Evangelische Kirche angesichts von Mitgliederschwund und erwarteter Einnahmerückgänge künftig auf? Darüber beraten die Landessynoden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in Erfurt und Berlin. Im Raum stehen Kooperationsverhandlungen bis hin zu einem Zusammenschluss.

Landesbischof Friedrich Kramer warb am Mittwoch zum Auftakt der Herbsttagung der EKM-Landessynode dafür, dem Landeskirchenrat ein Mandat für entsprechende Gespräche zu erteilen. Parallel dazu will sich die EKBO-Synode in Berlin mit einem gleichlautenden Antrag befassen. Beide Synoden tagen bis zum Samstag.





Rückläufige Mittel zwingen zum Handeln

«Wir haben als EKM noch keine von Finanznöten und Personalmangel getriebene Situation», betonte Kramer. Angesichts der erwartenden Entwicklungen sei es aber klug, rechtzeitig über zukünftige Strukturen nachzudenken. Rückläufige Mittel würden künftig die Frage aufwerfen, welche Arbeitsbereiche auf landeskirchlicher Ebene noch aufrechterhalten werden könnten.

Hintergrund sind auch sinkende Mitgliederzahlen: Die EKM hatte bei ihrer Gründung im Jahr 2009 rund 900.000 Kirchenglieder. Ende vergangenen Jahres waren es nur noch rund 550.000. Auch die Zahl der Taufen verringerte sich laut Kramer von knapp 6.900 im Gründungsjahr auf rund 2.800 im vergangenen Jahr. Zudem werde sich der bevorstehende Ruhestand der geburtenstarken Jahrgänge auf die Kirchensteuereinnahmen auswirken.

Die EKBO zählte zum Ende des Jahres 2025 gut 745.000 Gemeindemitglieder in 520 Kirchengemeinden und 25 Kirchenkreisen in den drei Sprengeln Berlin, Potsdam und Görlitz. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren hatte die Landeskirche noch rund eine Million Mitglieder. Auch hier besteht also Reformdruck.

Bereits enge Zusammenarbeit beider Landeskirchen

Laut Kramer gab es auch Gespräch mit anderen Nachbarkirchen. Doch nur seitens der EKBO habe es ein klares Interesse an einer Vertiefung gegeben. Mit ihr sei zudem die bisherige Zusammenarbeit am intensivsten. Beide Landeskirchen kooperieren schon bei der Personalgewinnung und der Ausbildung am Predigerseminar oder etwa beim kirchlichen Fernunterricht.

Die Gespräche sollten nun durch die Landessynode auf eine offizielle Grundlage gestellt werden. «Wir wollen schauen, was wir gemeinsam machen können, um damit Synergien zu erzeugen und Finanzmittel für die Gemeinden und unsere Werke und Einrichtungen zu erhalten», sagte Kramer. Es müsse zunächst ausgelotet werden, welche weiteren Bereiche gemeinsam organisiert werden könnten und ob dies letztlich bis zu einem Zusammengehen der beiden Kirchen führen könne. «Es ist ein offener Prozess, und wir haben keine Blaupause», so Kramer.

Weitere Strukturveränderungen geplant

Der Landesbischof verwies zugleich darauf, dass die EKM bereits strukturell justiert habe. Unter anderem seien aus fünf Propsteien zwei Bischofssprengel geworden und liefen Reformen bei Kirchenkreisen und Kreiskirchenämtern. Auch Werke und Einrichtungen würden neu aufgestellt und die Synode verkleinert. Kramer schlug darüber hinaus vor, die Zahl der bischöflichen Personen in der EKM bis 2036 auf zwei zu reduzieren.

Die bisherigen Reformen reichen nach Einschätzung des Landesbischofs allein jedoch nicht aus. Zugleich müsse eine mögliche größere Landeskirche so organisiert werden, dass die Gemeinden und Regionen weiterhin ausreichend beteiligt seien. Veränderungen könnten Ängste und Widerstände auslösen, räumte Kramer ein. Deshalb seien Transparenz und Vertrauen wichtig.

Der Zeitplan bis April 2027

Im kommenden halben Jahr könnte nach Kramers Vorstellung ein Konzept für den weiteren Prozess erarbeitet werden. Mit den konkreten Fragen soll sich dann die neue Landessynode im April 2027 befassen. Die Entscheidungen über weitere Schritte und den Zeitplan lägen bei der Synode.

In der vergangenen Woche hatte sich bereits die Evangelische Landeskirche Anhalts einem möglichen Zusammenschluss mit anderen Landeskirchen geöffnet. Die Synodalen beauftragten die Kirchenleitung mit anderen Landeskirchen Gespräche über Kooperationen zu führen und dabei auch die Möglichkeit einer Fusion auszuloten. Ein möglicher Fusionspartner für die kleinste Landeskirche innerhalb der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) ist die benachbarte EKM.