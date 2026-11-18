Berlin (dpa/bb) – Ein Ort zum Aufwärmen, Schutz finden, gemeinsam einen Tee trinken: Der Ort der Wärme der Johanniter und der Stiftung Humboldtforum im Berliner Schloss öffnet wieder. Mittwochs bis sonntags zwischen 14.00 und 18.00 Uhr bekommen obdachlose und von Armut betroffene Menschen hier eine kleine Mahlzeit, können lesen, Brettspiele spielen und finden niedrigschwellige Beratung. Am frühen Nachmittag (14.00 Uhr) findet die Eröffnung statt.

Der Ort der Wärme ist an den genannten Tagen bis zum 11. April geöffnet. Die Ehrenamtlichen der Johanniter kümmern sich um die Gäste; die Stiftung Humboldtforum stellt die Räume und Infrastruktur bereit. In den vergangenen vier Wintern sei der Raum zu einer festen Anlaufstelle geworden, so die Johanniter. Rund 35.000 Besuche zählten sie. Ganz in der Nähe eröffnet heute auch der Wintermarkt auf dem Schloßplatz.





Gezielte Angebote für Frauen

Seit Anfang November stehen im Rahmen der Berliner Kältehilfe 930 Notübernachtungsplätze bereit, weitere 219 sind in Planung und sollen im Laufe der Saison hinzukommen. Essensausgaben gibt es in Bahnhofsmissionen, AWO-Kiezcafés sowie Wärmestuben der Caritas und bei Hilfsangeboten weiterer Vereine und Sozialprojekte. Einige Angebote richten sich ausschließlich an Frauen. Eine Übersicht findet man unter Berliner Kältehilfe – Notschlafplätze, Essen und Hilfe für Menschen ohne Obdach.

Auch der Kältebus der Berliner Stadtmission (030 690 333 690, täglich von November bis März von 20.00 bis 2.00 Uhr) und der Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes (030 600 300 10 10, täglich von November bis März von 18.00 bis 24.00 Uhr) sind seit Anfang November wieder unterwegs. Für Steglitz-Zehlendorf gibt es außerdem den Obdachbus der DRK-Südwest.