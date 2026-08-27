Gosen-Neu Zittau (dpa) – Die Polizei geht bei dem gewalttätigen Vorfall mit zwei Toten von einer Beziehungstat aus. Bei den Opfern soll es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur um die Ex-Freundin des Täters und um den Hausmeister handeln. Der RBB schrieb, dass das weibliche Opfer eine 18 Jahre alte Schülerin sei. Dies bestätigte die Polizei bisher nicht. Die Ermittler nehmen Hinweise zur Tat oder Fragen über den Verbleib der Angehörigen unter der Telefonnummer 0331 505905 entgegen.